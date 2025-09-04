角田裕毅はレッドブル残留か、俊英との交代か　伊メディアが報じた上層部が描く“最も高いシナリオ”とは？「決断を急いでいる」

オランダGPで目に見える結果を出した角田(C)Getty Images

いまだ不透明な状態が続く去就問題は、驚きの形で進むかもしれない。

現地時間9月3日、海外専門メディア『Motorsport.com』のイタリア版は、角田裕毅（レッドブル）の来季去就に関して、興味深い情報を発信した。

今年3月27日に姉妹チームのレーシングブルズからレッドブルに緊急昇格した角田。ただ、満を持して挑戦したレッドブルでは「操作困難」とされるマシン『RB21』への適応に苦心している感が否めず。「とにかくポイントが取れていない」とも語ったヘルムート・マルコ博士を筆頭とする上層部を満足させるだけの結果は残せていない。

いまだ明確な答えが出ない中、現地時間8月30日にマルコ博士は、角田の来季契約について「あと数回のレース結果や内容をチェックして、遅くとも10月中には最終的な決定を下したい」と明言。最終的な判断の期限として、現地時間10月27日から始まるメキシコGPに据えた。岐路に立つ25歳にとって、ここからは生き残りを懸けた正念場となる。

そうした中で、『Motorsport.com』のイタリア版がすっぱ抜いたのは、レッドブルの来季のチーム構想だ。同メディアは角田に関して来季序盤は契約を継続し、開発中の来季マシンの情報を収集。そして、シーズン中に機を見計らってレーシングブルズで目覚ましい成長を遂げている弱冠二十歳の“新星”アイザック・ハジャーを昇格させ、角田をレーシングブルズに戻すという。