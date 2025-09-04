２日目まで別メニュー、テーピング姿の三笘薫はメキシコ戦に間に合うのか。本人が明かしたコンディションの状態は？【現地発】
日本代表は９月３日、現地６日に行なわれるメキシコとの親善試合に向けて、オークランド近郊で３日目の練習を実施。冒頭の約15分間が公開された。
初日は最初から、２日目は途中から別メニューだったブライトンの三笘薫が、トレーニングの後に取材に対応。コンディションについては「大丈夫です」と話した。
右膝の下にはテーピングが巻かれていたが、「もともとです、大丈夫です」と問題ないことを強調。非公開となった後も、この日のメニューは「全部やった」という。
ただ、全体練習終了後は、他のMF＆FW陣のようにシュート練習には加わらず、一人でダッシュをする姿があった。
まだ、コンディションを上げている状態のように映ったが、メキシコ戦には間に合うのか。今後の仕上がり具合に注目したい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
