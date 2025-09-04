サッカー日本代表、9月6日(7日)のメキシコ戦「地上波テレビ放送・ネット配信」詳細情報

2026年ワールドカップの予選を世界最速で突破した日本代表。本大会に向けた強化試合がいよいよスタートする。

この9月シリーズでは、W杯開催国であるメキシコ、アメリカと対戦。森保一監督は怪我人を除くベストメンバーを招集した。

「史上最強」とも評される日本代表だが、現在は負傷離脱が相次いでいる状況…。

逆を言えば、代表歴の浅い選手たちにとってはチャンスと言える。守田英正と田中碧が不在のボランチでは佐野海舟と藤田譲瑠チマのパフォーマンスが注目される。

対するメキシコは、今夏のゴールドカップで優勝した北中米カリブ海最強チーム。FIFAランキングも日本（17位）より上の13位に位置している。

しかもチームを率いるのは、元日本代表監督のハビエル・アギーレ氏。予選がない彼らにとっては非常に重要な強化試合だ。

日本とメキシコの一戦は、日本時間9月7日（日）11:00からアメリカのオークランド・コロシアムで開催。気になる放送予定は以下の通りだ。

テレビ放送

地上波「NHK総合」

解説：林陵平

実況：小宮山晃義

リポーター ：西阪太志

ネット配信

U-NEXT

解説：戸田和幸、中澤佑二

実況：下田 恒幸

テレビは地上波のNHK総合で生中継。ただ、11時53分からサブチャンネルへ移行するので注意が必要だ。

ネット配信は、7月の東アジアE-1選手権に続きU-NEXTが担当。

ライブ配信と試合終了後72時間は、U-NEXT月額会員、およびサッカーパック加入者が追加料金なく視聴可能。試合終了後72時間以降はサッカーパック会員のみ視聴可能となる。