¡Ö¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡×¤ä¡ÖCASHERO ¡Á¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¸½¶â¤ò»ý¤Ä¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¤¬Â³¡¹¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥Î¤ä¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¡×¤Ç°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤È¶¦¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥®¥ç¥ó¤ÎÇÐÍ¥³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢11·î¤ËÆüËÜ3ÅÔ»Ô¤Ç¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤ò¹µ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¤é¡¢³Æ¡¹¤¬¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë2PM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¡£
º£Ç¯9·î4Æü(ÌÚ)¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼17¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò±þ±ç¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢"´°Á´ÂÎ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯"¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤ÊµÇ°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡ã2PM ¥Ç¥Ó¥å¡¼17¼þÇ¯µÇ°SP ¡ÝAll Day Think of Only Hottest¡Ý¡ä¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿ÂçÆÃ½¸¤¬Mnet¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¸Ø¤ëK-POP¥Á¥ã¡¼¥È¥·¥ç¡¼¡ÖM COUNTDOWN¡×¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¤½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸±ÇÁü¡¢µ®½Å¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð±é²ó¤Þ¤Ç¡¢2PM¤Îµ±¤«¤·¤¤µ°À×¤Ë¿»¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ËþºÜ¤À¡£
2021Ç¯Åö»þ¡¢Ä¹¤¤·³Çò´ü¤¬ÌÀ¤±¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´ÂÎ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿7ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMUST¡×¡£"K-POPÂè2À¤Âå"¤òÂåÉ½¤¹¤ë2PM¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÌîÀÅª¤ÇÀ®½Ï¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Á¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°Û¤Ê¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢Åö»þ"¥Á¥ã¡¼¥ÈµÕÁö"¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤·¤¿ÂåÉ½¶Ê¡ÖMy House¡×(2015Ç¯)¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖMake it¡×¤À¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖMake it¡×¤È¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¿¥¥·¡¼¥ÉÉ÷°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÇÈäÏª¤·¤¿¼ýÏ¿¶Ê¡ÖOK or Not¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜÆÃ½¸¤Ç9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖM COUNTDOWN #626¡×(´Ú¹ñÊüÁ÷Æü¡§2021Ç¯7·î1Æü)¤À¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê»þ·×¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖMake it¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢Âç¿Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÉº¤¦"Í¾Íµ"´¶¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤«¤Ä¥¢¥À¥ë¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤è¤¯ÆëÀ÷¤à¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê"Ìî½Ã¥¢¥¤¥É¥ë"¤ÎÍ×ÁÇ¤âÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤¡£·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ã¥Ä¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤äÉ½¾ð¤òÄÌ¤·¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖM COUNTDOWN #626¡×¼ýÏ¿¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤¬ÇÁ¤±¤ë¡ÖM COUNTDOWN ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸ 2PM½Ð±é²ó¥(#400)¡×¤¬¤Þ¤¿É¬¸«¤À¡£
5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¶ÚÆù¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤È...(¾Ð)¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¶ÚÆù¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¸ì¤ëJun.K¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»¨ÃÌ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤ÊÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¡ÖMake it¡×¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¤·¤¿¥¦¥è¥ó¤¬¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤Ï²¿¤À¤«¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ç°Õ¼±¤·¤¿ÉôÊ¬¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÏÃ¤¹¥·¡¼¥ó¤âÃíÌÜ¤À¡£
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢³Æ¡¹¤¬¿¿·õ¤Ê´é¤Ä¤¤Ç±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥¦¥è¥ó¤¬»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê²ñÏÃ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡£¡ÖMUST¡×¤ÎÁ°ºî¤Ë¤¢¤¿¤ë6th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGENTLEMEN'S GAME¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖPromise (I'll be)¡×¤òÈäÏª¤·¤¿ºÝ¤ÎÎ¢Â¦¤â¡¢¡ÖM COUNTDOWN ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸ 2PM½Ð±é²ó£(#222)¡¦¤(#223)¡×¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î"5Ç¯¤Î·îÆü"¤ò·Ð¤¿À®Ä¹¤Ö¤ê¤â¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤ÆÈà¤é¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2PM¤Î"¸½ºß"¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸Ä¿Í¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤âËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥¸¥å¥Î¤ÎÇÐÍ¥³èÆ°¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Ä«Á¯²¦Ä«Âè22Âå²¦¡¦ÀµÁÄ¤Î¼ã¤«¤ê¤·Æü¤ò±é¤¸¤¿»þÂå·à¡ÖÀÖ¤¤ÂµÀè¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ö¥æ¡¦¥¯¥¤¥º ON THE BLOCK 2PM¡¦¥¸¥å¥Î½Ð±é²ó(#159)¡×¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ö¥¸¥å¥Î¤Ï¡¢¡ÖÀÖ¤¤ÂµÀè¡×½Ð±é¸å¤ÎÊÑ²½¤ä¡ÖÉ´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ¡×¤Ç¿Íµ¤¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤Îµ²±¤òÊñ¤ß±£¤µ¤º¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»×¤¤¤ä¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢¤½¤Î"ËÜ²»"¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¸Ä¡¹¤Îµ±¤¤¬Áý¤¹¤´¤È¤Ë¡¢2PM¤È¤·¤Æ¤Î"´°Á´ÂÎ"¤Î¸÷¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤Ç¤Î³èÌö¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Îµ±¤¤¬ºÆ¤Ó°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤ò¡¢¤³¤ÎÆÃ½¸¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áÀîÁÒÍ³µ¯»Ò
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¡ã2PM ¥Ç¥Ó¥å¡¼17¼þÇ¯µÇ°SP ¡ÝAll Day Think of Only Hottest¡Ý¡ä
M COUNTDOWN »úËëÈÇ 2PM ½Ð±é²ó(#626¡¿´Ú¹ñÊüÁ÷Æü¡§2021Ç¯7·î1Æü)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯9·î22Æü(·î)0:00¡Á
M COUNTDOWN¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸ 2PM½Ð±é²ó£(#222)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯9·î15Æü(·î)8:00¡Á
M COUNTDOWN¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸ 2PM½Ð±é²ó¤(#223)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§ 2025Ç¯9·î19Æü(¶â)15:00¡Á¤Û¤«
M COUNTDOWN¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸ 2PM½Ð±é²ó¥(#400)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)20:00¡Á¤Û¤«
¥æ¡¦¥¯¥¤¥º ON THE BLOCK ¥¸¥å¥Î(2PM) ½Ð±é²ó(#159)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯9·î21Æü(Æü)20:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§Mnet
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹