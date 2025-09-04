「かっぱの秋定番」メニュー販売開始、柚子胡椒で仕立てた国産かつお･活〆真鯛や、秋野菜の天ぷら･茶碗蒸しなど/おでん全6種の販売も開始【かっぱ寿司】

かっぱ寿司は9月4日、「かっぱの秋定番」メニューと、店内飲食限定「おでん」全6種の販売を、全店で開始した。

記事中の価格はいずれも税込。

〈「かっぱの秋定番」メニュー概要〉

「かっぱの秋定番」メニューは、脂がのった旬のネタを柚子胡椒で仕立てた寿司や、きのこや合鴨など秋の食材を使ったサイドメニューなど、秋の味覚が楽しめる。毎年人気の「まいたけ」シリーズからは、2025年の新作として「まいたけと牛肉の国産米粉入りフォー」をラインアップする。

かっぱ寿司「かっぱの秋定番」メニュー販売開始

◆「うなぎ炙り」一貫230円〜

旨み豊かなうなぎを店内で炙り、香ばしさを際立てた。

かっぱ寿司「うなぎ炙り」

◆「国産炭焼きかつおたたき 柚子胡椒仕立て」一貫130円〜

炭焼き国産かつおを店内で切り付け、柚子胡椒を添えて爽やかに仕立てた。

かっぱ寿司「国産炭焼きかつおたたき 柚子胡椒仕立て」

◆「活〆真鯛炙り 柚子胡椒仕立て」一貫220円〜

店内切り付けの真鯛を香ばしく炙り、柚子胡椒で爽やかに仕立てた。

かっぱ寿司「活〆真鯛炙り 柚子胡椒仕立て」

◆「豚タン塩ダレ」一貫110円〜

コリっとした食感の豚タンに、香ばしい塩ダレを絡めた。

かっぱ寿司「豚タン塩ダレ」

◆「合鴨ロース」一貫55円〜

合鴨の旨みが広がる、しっとり食感の上品なにぎり。

かっぱ寿司「合鴨ロース」

◆「まいたけ天にぎり」一貫55円〜

香ばしく揚がったまいたけが、サクッと軽やかに香る。

かっぱ寿司「まいたけ天にぎり」

◆「季節の天ぷら盛り合わせ」490円〜

大切りサーモン天、さつまいも天、大えび天、まいたけ天、大葉天と、旬の味わいを揃えた。

かっぱ寿司「季節の天ぷら盛り合わせ」

◆「大えびと秋野菜天の”ごち”うどん」590円〜

大えび天と秋野菜天をのせた、満足感のあるうどん。

かっぱ寿司「大えびと秋野菜天の”ごち”うどん」

◆「まいたけと牛肉の国産米粉入りフォー」490円〜

国産米粉入りフォーに、まいたけと牛肉の旨みが染みる、やさしい味わい。

※小麦粉を使用している。

かっぱ寿司「まいたけと牛肉の国産米粉入りフォー」

◆「合鴨ロースと柚子の茶碗蒸し」330円〜

合鴨ロースの旨みと柚子の香りが広がる、上品な茶碗蒸し。

※えびを使用している。

かっぱ寿司「合鴨ロースと柚子の茶碗蒸し」

◆「まいたけとかつお出汁餡の茶碗蒸し」330円〜

まいたけの香りと出汁の旨みが広がる、やさしい味わい。

※えびを使用している。

かっぱ寿司「まいたけとかつお出汁餡の茶碗蒸し」

◆「ちょこっとまいたけ天盛り」110円〜

店内揚げならではのサクサク食感と、まいたけの香りや旨みが広がる。

かっぱ寿司「ちょこっとまいたけ天盛り」

〈「おでん」全6種 概要〉

かっぱ寿司は、2025年2月から、一部店舗で「おでん」の販売を始めた。“かっぱ寿司でおでん”という意外性と、鰹節香る本格和風だしの深い味わいが話題を呼び、予想を大きく上回る反響があったという。

そこで今回、全国のかっぱ寿司でおでんの提供を開始する。単品の5品「大根」「玉子」「ちくわ」「こんにゃく」「店内仕込つみれ」と、「おでん5種盛り合わせ」の全6種をラインアップ。タッチパネルから、柚子胡椒、みそだれ、からし、生姜といった“味変”調味料も注文できるため、自分好みにアレンジできる。

かっぱ寿司「おでん」全6種の販売開始

◆「おでん 5種盛り合わせ」590円〜

出汁が染みた、厳選食材のおでん5種(大根･玉子･昆布･こんにゃく･ちくわ)を盛り合わせた。

※からし小袋付

かっぱ寿司「おでん 5種盛り合わせ」

◆「大根」130円〜

かっぱ寿司「大根」

◆「玉子」160円〜

かっぱ寿司「玉子」

◆「こんにゃく」130円〜

かっぱ寿司「こんにゃく」

◆「ちくわ」110円〜

かっぱ寿司「ちくわ」

◆「店内仕込つみれ」190円〜

かっぱ寿司「店内仕込つみれ」

◆「柚子胡椒(小袋)」30円〜

かっぱ寿司「柚子胡椒(小袋)」

◆「みそだれ(小袋)」30円〜

かっぱ寿司「みそだれ(小袋)」