「どえらい量のタグw」中島健人、Nissyとのツーショットにファン歓喜！ 「次への伏線てなんだろう」
元Sexy Zoneの中島健人さんは9月4日、自身のInstagramを更新。音楽アーティスト・Nissyこと西島隆弘さんとのツーショットを公開しました。
【写真】中島健人、Nissyとのツーショットに反響！
さらに、「#いろいろ聞けて #いやほんとにここでは言えないけど #すごかったです #そういうことだったんですね #そんなかんじだったのですね #すご過ぎた #せっかくだったので記念と勇気を出しやした #ごめんなさい先輩が写真あげるタイミング #わたし寝落ちしてました #あとは #男気後輩ながらかましてすいやせん #次への伏線でございやす #さあ次回は #どうしようか #という感じでした」など大量のハッシュタグも添えられており、楽しい時間を過ごしたことが伝わってきます。
この投稿にファンからは、「次への伏線てなんだろう」「激アツな2人過ぎる」「どえらい量のタグw」「タグの熱量が似てて余計うれしい」「健人くんいい笑顔！」「楽しい時間だったんだろうな」「二人のタグもすごくない？」「# で会話するN達かわい過ぎるでしょ」といった声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「激アツな2人過ぎる」中島さんは「7時間前の写真」とつづり、西島さんとのプライベートショットを公開しました。西島さんがカメラを構えるているようで、中島さんは隣でにっこりとピースサイン。2人はリラックスした表情で、仲むつまじい雰囲気です。
西島さんもInstagramで大量のハッシュタグを投稿西島さんのInstagramでも同様に大量のハッシュタグをつけて投稿。「#初ご飯 #食事を頼むことすら忘れ2時間ぶっ続けの会話」や「#いや内容は2人の秘密ですね #その内容が濃かったですね #ご飯はおいしく癒してくれました」など、楽しかった時間の雰囲気が伝わってきます。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
