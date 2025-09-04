来年2月15日に予定されているNBAオールスターゲーム（ロサンゼルス、インテュイット・ドーム）が、米国の2チームと世界選抜1チームによる総当たり戦形式に変更される見込みと、米スポーツ専門局ESPNなどが3日（日本時間4日）に報じた。

関係者によると、同日に開かれたリーグの競技委員会で試合フォーマットが提示され、チーム幹部や選手側から好意的な反応があったという。情報筋は、試合は1クオーター12分間になると明かした。

昨季のオールスターゲームは4チームによるトーナメントが新たに採用されたが、選手やファンからは不評だった。北米プロアイスホッケーNHLが昨季、オールスターゲームの代わりに導入した4カ国対抗戦が好評だったこともあり、米国vs世界の試合形式を推す声が出たという。

NBAによるとリーグの選手のうち約70％が米国人のため、世界選抜を設けた方が米国外出身選手もオールスターゲームに出場しやすくなるという。アダム・シルバー・コミッショナーは今年の初め、ミラノ・コルティナ冬季五輪の開催中に28年ロサンゼルス五輪の開催地で行われる今季のオールスターゲームに、国際的な趣向を取り入れると示唆していた。