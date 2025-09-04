「なにわ男子」の道枝駿佑（23）が3日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）にメンバーとともに出演。プライベートで行った福岡の帰りに羽田空港まで車で迎えに来てくれたメンバーを明かした。

なにわ男子は押した人が自ら名乗り出たら即ご褒美がもらえる企画「正直トータライザー」に挑戦。「この中で付き合うなら俺だ！」という質問に、大西流星以外の6人全員が手を挙げた。

その理由を聞かれた道枝は「あんまり自分で言いたくないですけど、スタイルがいいので」と照れながら回答した。

そんな中、最年長の藤原丈一郎は「優しすぎる」とアピール。「ミッチー（道枝）がHey! Say! JUMPの山田（涼介）くんが大好きなんですよ。で、東京から福岡にオフの日にライブを見に行って。で、その時に僕がミッチーに“今日ご飯行こう”って（誘った）。“今日福岡で、夜帰ってくんで”って。“じゃあ無理やな”ってなるじゃないですか、普通。俺、優しすぎるんで、車で羽田まで行って、羽田で一緒にご飯食べて家まで送ってあげたんです。優しすぎるでしょ？」と明かした。

これに、道枝も「ガチガチガチ」と事実だと認め、スタジオを驚かせた。