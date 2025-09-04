急加速で軽自動車が斜面乗り上げJR東海道線の線路に突っ込む「ブレーキとアクセル踏み間違えた」帰宅時間帯の1万4000人以上に影響　静岡・菊川市

静岡・菊川市の交差点で1日午後5時過ぎに撮影されたのは、思わず目を疑う光景だった。

猛スピードで斜面に乗り上げ線路に突入

画面右側から軽自動車が現れた次の瞬間…。

車が猛スピードでT字路に進入してくる。そのまま斜面に乗り上げたかと思うと…。

砂ぼこりを上げながら姿を消してしまった。

軽自動車側からの目線で確認すると、突っ込んだ斜面はちょうどガードレールが途切れた辺り。

その先にあったのは、JR東海道線の線路だ。

目撃者によると、軽自動車は減速する様子もなく、急スピードでT字路に進入。

そのまま線路へ飛び込んでいったという。

JR東海道線の1万4250人に影響

事故が起きたのは、10分前後で電車が行き交う午後5時頃。撮影者は急いでJRの係員に報告した。

警察によると、列車と車の接触はなかったが、事故の影響でJR東海道線は一部区間で一時運転を見合わせた。また、合計14本に最大96分の遅れが発生し、約1万4250人に影響が出たという。

車を運転していたのは静岡・掛川市に住む43歳の男性で、警察の調べに対し、「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」と話していて、警察が事故の原因を詳しく調べている。

（「イット！」 9月3日放送より）