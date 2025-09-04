アイドルグループ「ＮＥＷＳ」の増田貴久（３９）が、３日深夜放送のＭＢＳラジオ「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」に出演。狡のルーティーン瓩鯡世した。

増田は、朝の目覚めについて「僕はたぶん寝起きはいい方だと思うんだけど、やっぱりスイッチが入らないから、家出る時間の２時間前ぐらいには起きたいんだよね」という。

ただ、起きてから「水だけ飲んでる時間３０分みたいな。テレビ見て、とか。ぼーっと座ってるだけみたいな」と、すぐに何か行動するわけではなく、この時間に頭をすっきりさせるそうだ。

そのように時間を過ごして「３０分ぐらいしてからシャワー入って、風呂掃除して、（風呂場から）出てきた時には、もうまっすーになってますよ」と語った。

しかし、「（風呂場に）入った時は、普通のおじさん」だそうで、「３０分座ってる時もおじさん。ちょっと見た目が若く見えるおじさん」と続け、笑いをさそった。

その後、増田は「誰がおじさんだよ！ 出るとこ出るぞ！」と自己ツッコミ＆逆ギレ。最後には「おじさんじゃないでしょ？ こんな若いおじさんいる？」と周囲に投げかけていた。