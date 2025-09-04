シリーズの新たなゲーム作品『007 First Light』のゲームプレイ映像が公開された。ボンド役を「The OA」（2016 - 2019）や「デクスター：オリジナル・シン（原題）」（2024 - 2025）のパトリック・ギブソンが演じることも明らかになった。ミス・ロス役として中井ノエミが起用されている。

独自の解釈で再構築したのオリジンストーリーを描く。公開された映像では、没入感あふれるゲームデザインと映画のようなアクションをフィーチャーしたふたつのミッションを見ることができる。ボンドがスパイ活動の世界を初めて体験する展開が描かれている。

新たに“クリエイティブ・アプローチ”と呼ばれるシステムを採用。「最初からプレイヤーが好きな方法で目標に挑めるようにデザインされています。誰にも気づかれることなく潜入し、気配を消したまま目標を達成することも、あらゆる武器とガジェットを使って正面突破することもできます。あるいはその両方を組み合わせて、状況に応じて機転を利かせ、事態を切り抜けることも可能です」と説明されている。運転シーンにも注力されており、ゲーム全編にわたって映画のようにスリリングなアクションを体験できる。

『007』シリーズは、映画版でも若きボンド像が模索されており、監督に『DUNE／デューン』シリーズや『ブレードランナー 2049』（2017）のドゥニ・ヴィルヌーヴが、脚本に「ピーキー・ブラインダーズ」（2013-2022）などのスティーヴン・ナイトが就任。実写版の新ボンド役決定にはまだ時間がかかると見られる中、ゲームで若きボンドが先行登場することとなった。

『007 First Light』はPlayStation®5で2026年3月27日（金）に発売予定。

