TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」で「AD後藤」役を務めたことなどで知られる、女優の吉良彩花が4日までにインスタグラムを更新。芸名を「楠彩花」に改名して活動再開することを報告した。

吉良は「楠彩花」名義で新設されたアカウントで「2024年1月より体調不良のため活動を休止しておりましたが、現在は体調も回復し、芸能活動を再開できる運びとなりました」と報告。

「関係者の方々、応援してくださっている皆様へご報告ができなかったこと、ご心配をおかけしました事、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

続けて「休止中に芸能を離れることも考えましたが、今まで支えてくださった方々への感謝の気持ちをどう伝えたらいいのか...そんな日々を過ごす中で、自分自身もエンターテインメントに何度も支えられ、もう一度この世界で挑戦したい！ そう決意し、改名を機に再出発させて頂くことになりました」と経緯を説明。

「これからは私自身が、作品や活動を通して皆さまの日常にそっと寄り添い、時には一緒に喜んでいただけるような存在になれるよう努力してまいります」と意気込みをつづり、「改めまして、再出発する楠彩花をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。