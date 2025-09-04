最上もが、ほっそり美ウエスト披露「かっこよくて可愛い」「憧れのスタイル」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/04】タレントの最上もがが3日、自身のInstagramを更新。美しいウエストが際立つ写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】最上もが、美ウエスト大胆披露
最上はアパレルブランドと自身のコラボアイテムを着用した写真を公開。クロップド丈のトップスにメッシュのパーカーを羽織ったショットでは、ほっそりとした美しいウエストを見せている。
この投稿に、ファンからは「かっこよくて可愛い」「憧れのスタイル」「可愛いの渋滞」「どんな服も着こなしてすごい」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
