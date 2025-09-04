【爆笑】お歳暮の『ちぇっ…』からの大逆転！捨てる寸前で気づいた正体に11万いいね【ママリ】

おいしいお歳暮「ちぇっ…」からの歓喜に11万いいね

ご紹介するのはシギサワカヤ(@ktos_tw)さんが投稿したあるつぶやきです。好きなものを食べているときは幸せですよね。そして、なぜかあっという間に箱が空っぽに。ある日、おいしいお歳暮を食べきったと思っていたシギサワカヤさんは…？思わず笑顔になる幸せ投稿をご紹介します。

頂いたお歳暮のお菓子、ちえっ…食べ終わっちゃったな～…と思いながら「さて分別して捨てるか…」と空き箱を持ち上げたら意外に重くて、不審に思いつつ空トレイを持ち上げたらその下にもう一段お菓子あった

喜びと驚きで「ヴァーーーーーー！！！！！？」て叫んだ

もう食べ終わってしまった…としょんぼりした後の発見。これにはテンション爆上がり間違いなしですね。おいしい食べ物、好きな食べ物を食べているときの幸せはなんとも言いがたいものがあります。シギサワカヤさんの叫びには魂が込められていそうですよね。



この投稿に「不意打ちの2段目、幸せですよね」「捨てる前に気づいて良かった」などのリプライが寄せられました。2段目に気付いてよかったですね。おいしいものを食べる幸せを感じる投稿ですね。

バス車内にいたおじさん、さりげない優しさに21万いいね

ご紹介するのは、プリント管理アプリ『ポストック』を開発したプログラマーママ・なつみかん🍊@4yポストック開発(@natsu_00056)さんの投稿です。子連れでバスに乗車するのは、お母さんも一苦労だと思います。バスの中を見渡して、座席が空いていると「ラッキー！」と思ったことはありませんか？ところが、最初から空席だったのではなく、誰かが譲ってくれていたのかもしれません。



ある日、なつみかん🍊@4yポストック開発さんが、バスに乗車していたときのこと。赤ちゃんを抱っこしてバスに乗車してきた親子がいたそうです。その状況をいち早く察知したおじさんがとった行動とは…

赤ちゃんを抱っこしたお母さんがバスに乗り込んできた瞬間、それを察知して無言で席を立ったおっちゃん。感謝もされず、気づかれることすらない。でも私は見ていたぞ…。おっちゃん、絶対に幸せになれよな…！

「あら！あなたここに座んなさい！私次で降りるから！」と声をかけて譲ってくれる優しい女性は多いけれど、こういうさりげない譲り方をするのは男性に多いのかなと思ったりする。気づかれることのない優しさよ…

あの日、赤子を抱えて私が乗った電車やバスで「偶然空いていた」と思って座ったひと席は、実は優しい誰かが静かに空けてくれていたのかもしれない…幸せになるんやで…

赤ちゃん連れのお母さんは、おじさんが席を譲ってくれたことに気づかなかったようです。しかし、この光景を見たなつみかん🍊@4yポストック開発さんが、おじさんの幸せを願うという優しさの連鎖が素敵ですね。



この投稿には「素敵な話を聞けて温かくなった」「こういうポストうれしいです」「無言の優しさ、渋すぎて泣ける」などのリプライが寄せられています。また、「私も声をかけずに席を譲る派です」という声が、意外と多かったのも印象的でした。



なつみかん🍊@4yポストック開発さんが、この光景をXでシェアしてくれたことで、さらに優しさの連鎖が生まれるかも。誰にも気づかれない優しさが、まだまだ日本にあふれていると想像するだけで、ほっこりした気持ちになれるエピソードでした。

ベビーカステラを買いに行ったら…幸せのお裾分けに11万いいね

ご紹介するのはさぐっちゃん(@alexxskywalker)さんが投稿したあるエピソード。もらってうれしいお裾分け。こういううれしいものは、積極的にシェアしていきたいですよね。物だけでなく、その心遣いまでも有難いものです。



皆さんはどんなお裾分けをもらうとうれしいですか？ある日、屋台で順番待ちをしていた、さぐっちゃんさん。突然、お裾分けに恵まれたという、幸せなエピソードをどうぞご覧ください。

ベビーカステラを買いに行ったら小さな女の子が店のおっちゃんの手捌きをかっこいいと褒めたことでおっちゃんのテンションがぶち上がり、後ろに並んでた俺にまで焼きたて食べなよーといくつかくれた上に、注文した量よりだいぶ多く袋に入っていた。女の子がくれた幸せのお裾分けだった

褒められて嫌な気持ちになる人は、そうそういません。お店の人はよっぽどうれしかったのでしょう。小さな女の子も、純粋に正直に思ったことを言っただけ。お世辞とは比べものにならない、心がこもった言葉。それを、きちんと伝えることができる女の子も素晴らしい。



この投稿に「優しい世界」「一言でみんなが笑顔」などのリプライが寄せられました。小さな素直から大きな喜びになり、幸せのお裾分けに…。心が温かくなるエピソードです。お裾分けという価値観を大事にしたい、と改めて感じました。

