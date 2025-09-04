ジェイソン・ステイサム主演『ビーキーパー』続編『ビーキーパー2（The Beekeeper 2）』に、ジェレミー・アイアンズが続投することがわかった。米が伝えた。

アイアンズは元CIA長官で、主人公アダム・クレイが打倒に燃えた悪徳企業「ダンフォース・エンタープライズ」の警備主任ウォレス・ウエストワイルドを演じた。

『ビーキーパー』はアメリカの片田舎で養蜂家（ビーキーパー）として隠遁生活を送るアダム・クレイ（ステイサム）が、恩人である老婦人をフィッシング詐欺で騙した詐欺集団を可及的速やかに殲滅する、全く無駄のないタイパ最高痛快ブチギレ最強リベンジアクション映画。4,000万ドルとされる製作費に対し、全世界1.6億ドルのヒットを記録した。

続編では前作のデヴィッド・エアー監督から、新たにインドネシア出身のティモ・ジャヤントにバトンタッチ。ホラー畑から激しいアクション映画に転身し、直近では『Mr.ノーバディ2』でもブチギレアクションを演出した。

現在は撮影準備が進行中。公開日などはまだ明らかになっていない。続報を待とう。

Source: