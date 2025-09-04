美女社長YouTuber浦西ひかる、ベアトップで胸元披露「大人ディズニーの楽しさに気づいた日」
【モデルプレス＝2025/09/04】YouTuberでモデルの浦西ひかるが3日、自身のInstagramを更新。ベアトップ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美女社長YouTuber、大胆胸元披露
浦西は「めちゃくちゃ久しぶりのディズニー」と友人との東京ディズニーリゾート訪問を報告。「夕方5時から入園涼しくて大正解。ご飯食べてダラダラして乗り物1つだけ乗って帰るという大人ディズニーの楽しさに気づいた日でした」とゆったりとした大人の楽しみ方を満喫したことを明かした。写真には白のベアトップで胸元を大胆に披露した浦西の姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「ベアトップ似合いすぎ」「可愛い」「大人ディズニー憧れる」「おしゃれ」「美しい」「楽しそう」といったコメントが寄せられている。
浦西はYouTubeやモデル活動のほか、Breaking Downガール、会社経営、ポーカーハウス「THE CROWN」のオーナーも務めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆浦西ひかる、ベアトップでディズニー満喫
