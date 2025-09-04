ILLIT¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÇÁá¤¯¤â¿Íµ¤ÇúÈ¯¡ªÆüËÜ1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ø»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡Ù¤¬¥ª¥ê¥³¥ó2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
ILLIT¤¬ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥ó¥Ò¡¢À©ÉþÉ÷¥ï¥ó¥Ô¤Ç¡È½éÎø¡É¥Ó¥¸¥å
¥ª¥ê¥³¥ó¤¬9·î3Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê9·î2ÆüÉÕ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ILLIT¤ÎÆüËÜ1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ø»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡Ù¤Ï¡¢È¯Çä¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
Æ±¥·¥ó¥°¥ë¤Ï9·î1Æü¤Ë²»¸»¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¡¢iTunes Japan¤äApple Music Japan¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤Ç¤â¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÇ®¤¤¿Íµ¤¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ø»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡Ù¤Ï¡¢·Ú²÷¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È¼ª¤Ë»Ä¤ë²Î»ì¤Ç¹¥Ä´¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¼çÍ×²»¸»¥µ¥¤¥ÈAWA Music¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àµÞ¾å¾º¡×¤Ç¤Ï3ÆüÏ¢Â³1°Ì¤òµÏ¿¡£ÀÄ½Õ±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁüÈþ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¡¢YouTube¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÈ¿±þ¤âÇ®¤¤¡£ILLIT¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ä²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£¥Ç¥£¥¹¥³¥Ý¥Ã¥×¤Î¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢ILLIT¤ÎÌÀ¤ë¤¯°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÇÜÁý¤µ¤»¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö»þ´Ö¤è»ß¤Þ¤ì¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤òÉ½¸½¤·¤¿ÉÃ¿Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¡È¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¡ÈÌµÅ¨¤Î²Ä°¦¤µ¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤â¿¶¤êÉÕ¤±¤âËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖILLIT¤Ë¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê¶Ê¡×¡ÖÄ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤éÃæÆÇÀ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥É¾¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ÂÎÏ¤â¸÷¤ë¡£9·î2Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬ÁÇÁá¤¯³Ú¶Ê¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤òÊä¤ª¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£É½¸½ÎÏ¤ä¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤â¸«¤»¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¤Ê¤ªILLIT¤Ï¡¢µî¤ë3Æü¤ËÂ³¤ËÜÆü¡Ê9·î4Æü¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ë¡£½êÂ°»öÌ³½êBELIFT LAB¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¸ø±é¤Ï°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¤¬Áá¡¹¤Ë´°Çä¤·¡¢»ëÌîÀ©¸ÂÀÊ¤ä¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀÊ¤Þ¤ÇÄÉ²ÃÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¶·¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ILLIT¤Î³èÌö¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þILLIT¤È¤Ï¡©
2023Ç¯6¡Á9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØR U Next¡©¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢YUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¡ÊMOKA¡¢IROHA¡Ë¤ò´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒ5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£HYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êBELIFT LAB½êÂ°¡£¼«¼çÅª¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê°Õ»Ö¡ÊI WILL¡Ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂåÌ¾»ì¡ÊIT¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çºî¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÀøºßÎÏ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î25Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPER REAL ME¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2025Ç¯9·î1Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ø»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£