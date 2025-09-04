結婚相手として合格？密かにチェックされているポイント９パターン
「彼氏候補としてはよくても、結婚相手には…」という話はよく聞くもの。では、女子が「将来のパートナーとしてＯＫかどうか」判断するために知っておきたいことはなんでしょうか。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査を元に、「結婚相手に合格な男子かどうか、女子が密かにチェックするポイント９パターン」を紹介します。
【１】過去の結婚歴や子供の有無を秘密にしていないか「経歴詐称度」
「これがわかったら、不信感が大きい」（２０代女性）など、私生活で重大な隠し事がある男子は、あらゆる場面で疑惑を持たれそうです。離婚歴などは秘密にしていると返って信頼を失うので、親密度を増してきた相手にはタイミングを見て打ち明けておきましょう。
【２】職を失っても暮らしていける貯金や生活力はあるか「サバイバル度」
「『ほれたはれた』だけでは…」（３０代女性）というように、不景気が続きそうな時代、男子にリアルな「生きていく力」を求める女子もいるようです。万が一に備えて、「手に職」をつける努力などをしておけば、手堅い人と思ってもらえそうです。
【３】押し入れの中にフィギュアのコレクションを隠し持っていないか「オタク度」
「キモい。結婚後、喧嘩になる」（２０代女性）など、マニアックな趣味を持つ男子にドン引きする女子もいるようです。どうしても譲れなければ早めにカミングアウトし、少しずつ楽しさを教えてあげると理解してもらえるかもしれません。
【４】家事の役割分担や子育てへ積極的に関わる意志があるか「家庭的な男度」
「家の仕事は女任せとか、時代錯誤」（２０代女性）というように、家のことに関心のなさそうな男子は不評のようです。一人暮らしでなくても普段から料理や掃除、洗濯などをやっている様子をアピールすれば、よきパートナーになりそうだと印象づけられるのではないでしょうか。
【５】収入に見合わない車やブランド品を持っていないか「金銭感覚度」
「結婚したら家計が火の車になりそう」（２０代女性）など、あとさき考えずに高いモノを買ってしまう男子は、要注意人物と思われがちです。ただし、高価でも長く使い込んだ様子があれば、モノを大切に扱う人だと好印象を持ってもらえるかもしれません。
【６】酔っぱらったときに異常に絡んだり、暴力を振るったりしないか「酒癖の悪さ度」
「お酒で豹変する男は問題」（２０代女性）というように、酒に呑まれるタイプの男子を許せない女子もいます。ストレスから酒の場で失敗を繰り返す人は、スポーツなど、イライラを発散できるお酒以外の趣味を見つけておくとよさそうです。
【７】散財したり、借金したりするほど賭け事にハマっていないか「ギャンブラー度」
「夫になる人は堅実でないと」（２０代女性）など、生活を脅かすほど勝負事が好きな男子を、女子は結婚不適格者と考えるようです。とはいえ、「月２万円まで…」など、額をお小遣い程度に決めて遊ぶのであれば、多少は大目に見てもらえるかもしれません。
【８】過去の恋愛をキチンと清算しているか「叩けばホコリが出る度」
「結婚後の女性トラブルは勘弁」（３０代女性）というように、異性にダラしない男子は敬遠されるようです。平和な家庭を築くためには、元カノと友達として頻繁に連絡を取っているなど、誤解を生む行為は避けておきたいものです。
【９】母親とべったりで恋人よりママ優先でないか「マザコン度」
「何を差し置いてもマザコンはダメ！」（２０代女性）など、「ママが一番」の男子はハナっから相手にされないようです。「結婚したら姑がいちいち口を出してくる」と思われると結婚相手候補から外されがちなので、母親からの自立を目指しておきましょう。
ほかにも「うまくいっていた彼女に、結婚を断られた理由」などがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（橘しげる）
