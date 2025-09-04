フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は４日、自民党の麻生太郎最高顧問が３日に横浜市で開いた麻生派の研修会で総裁選の前倒しを求めると明言したことを報じた。

スタジオには政治ジャーナリストの田崎史郎氏が生出演。田崎氏は総裁選の前倒しを巡り「行う？」「行わない？」のキーパーソンを小泉進次郎農相だとし「小泉氏が総裁選前倒しに賛成すれば流れが一気に加速するのではないか」と解説した。

木曜スペシャルキャスターで元衆議院議員の杉村太蔵は、小泉氏について「今、閣僚じゃないですか？石破政権の閣僚で総裁選前倒しするっていうのは一議員とはまた違いますから…どうですか？そのへんは」と田崎氏に質問した。

田崎氏は「その点について進次郎さんは、閣僚としてではなくて一議員として判断します、と数日前に言われましたよね。だからそこで区分けしているんです。一議員として判断するから前倒しに賛成するかもしれない、ということですね」と解説した。

これに杉村は「政治ジャーナリストとしてその理屈は通るんですか？」と聞くと田崎氏は「通りますね」と即答した。さらに「両院議員総会の時に２人の議員が石破さんに『自由意志で閣僚や政務官、副大臣は投票していいんですか？』と聞いたら石破さんは『さまたげるものではない』って言われたんです」と解説していた。