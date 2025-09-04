日本テレビ系バラエティー「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合！！〜」（水曜・後１１時５９分）が３日深夜に放送され、活動休止中のタレント・フワちゃんの名前がスタジオで連呼されるシーンがあった。

この日は「業界の重鎮」であるテレビプロデューサーの佐久間宣行氏をゲストに迎え、長寿番組にするべくコンサルを要請。番組のラストで、ニホンザルのリュウ（声の主は「ロバート」秋山竜次）が「ほんとに率直に、パッときょう見てみて問題点感じた？何か」と、佐久間氏に直撃。番組の改善点を相談した。

佐久間氏は「このコンセプトはすごくいいと思うんですけど」と話し始めた。画面に映るのは動物で、芸人は顔出しせず声のみ出演する方法だ。佐久間氏は「コンセプトの割には、キャスティングが良すぎるんだよね。このコンセプトだったら、画面に顔を出したら言えないことを言う人のほうがいいのよ」と、顔出しＮＧのゲストを推奨した。

「要は、変な話だけど、やらかした人とか。普通だったらテレビ出れない人とかのほうがいい」と佐久間氏は力説した。それを聞いたブルドックのヒカル（声の主は伊集院光）は「うわ、大ヒントだよ、これ」と感嘆し「フワちゃんだよ、フワちゃん！フワちゃん呼ぼうぜ！絶対話題になるって」と、２０２４年８月から芸能活動休止中のフワちゃんを激押し。画面のテロップでも「※フワちゃん、いつでもお待ちしています」と呼びかけた。

すると、この日の動物ゲストでミーアキャットのハセガワ（声の主は「シソンヌ」長谷川忍）が「あいつ、明日海外から帰ってくるから、俺、直接言っとくよ」と言い、フワちゃんの近況を暴露。スタジオは笑いに包まれた。