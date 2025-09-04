友達がいない問題、ついに解決?地元の友達が超ご近所に｜価値観の違いですか？【ママリ】

この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第2話をごらんください。

近所に友達がいないことを悩んでいるはるか。地元の学生時代の友達りさから、突然電話がかかってきます。「夫の転勤が決まり家族で引っ越すことになったんだけど、その引っ越し先はなんとはるかの住んでいる駅と同じ！」大ニュースに驚くはるかでした。

はるかのもとに地元の友達、りさから電話が。りさは地元で就職・結婚していて、はるかの娘より一つ年上の女の子がいます。

はるかとりさは、同じ中学・高校に通った友達です。大人になってからは連絡は取り合っていたものの、もう何年も会っていません。

久しぶりの友達からの電話に、うれしそうな表情のはるか。りさは「大ニュース」があるそうで、興奮した様子です。

地元の友達(しかも同年代の子どもがいる)がご近所に引っ越してくると知り、雷に打たれたような衝撃を受けているはるかです。最寄り駅まで同じなのは驚きですよね。

価値観の違い、あなたは許せる？

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）