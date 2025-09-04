銀行残高の【理想と現実】衝撃的なグラフに8.5万いいね「なぜか収支が…」「引き落としでお金ない」【ママリ】

残高を見ては頭を抱える…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、なぽん🐈💨もちねこはｻﾗﾘｰﾆｬﾝ(@MochinecoNapon)さんの共感必須の投稿です。毎月通帳を見てはため息をついているママはたくさんいるはず。節約をしているのになんで？と思っている方もいるのではないでしょうか。なぽんさんが投稿していたのは残高の理想と現実。あまりにもわかりみが強すぎるそのグラフとは？

子育ては何かとお金がかかりますよね。せっかくお給料が入ってもさまざまな支払いで消えていき、預金残高を見てはため息をついているという方もいるのではないでしょうか。





なぽん🐈💨もちねこはｻﾗﾘｰﾆｬﾝ(@MochinecoNapon)さんが投稿していたのは、預金残高の理想と現実。思わず共感してしまう、そのグラフとは？

©︎MochinecoNapon

我々の銀行残高

お給料が入る度に少しずつ預金が増えていくのが理想的ながら、実際にはお給料が入っても支払いなどですぐにお金が出ていき預金は一向に増えていかないという現実があまりにも的を得ていますよね。お金は一体どこに消えてしまったのだろう…？と不思議に思えてきますよね。



この投稿に「使うのが多すぎるのか、貰うのが少なすぎるのか、、」や「なぜか収支プラマイゼロなんすよねぇ」といったコメントがついていました。使っている自覚がなくても減っていくのがお金だと思います。収入を一気に増やすというのはなかなか現実問題難しいところ。支出を見直しつつ、お金の使い方を家族で考えてみるのもいいかもしれないですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）