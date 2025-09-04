（左から）錦鯉・渡辺隆、バナナマン・設楽統 （C）ORICON NewS inc.

　お笑いコンビ・錦鯉の渡辺隆（47）が、4日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しのバナナマン・設楽統（52）と“はしゃぐおっさん”2ショットを公開した。

【写真】「可愛すぎるだろ!!」錦鯉・渡辺隆＆バナナマン・設楽統の“はしゃぐおっさん” 2ショット

　渡辺は「#おさむとたかしの夏休み」と題し、設楽と楽しげな2ショットや、両腕を広げて元気よく写る設楽の写真を披露している。

　自身のXでは「バナナマンの設楽さんと設楽さんのお友達とウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートに来ています。生まれて初めての海外旅行ですがダラス空港で20時間くらい動けず初の海外旅行でロストバゲージしました」と、ハプニングがあったことを明かしていたが、後日見つかったという。

　初の海外旅行で災難に見舞われるも「それを覆すくらいフロリダディズニー楽しい！足を踏み入れた瞬間に私の足りていない部分になにか新鮮な水のようなものが入ってくるのを感じた。楽しすぎて泣いた。まだまだ泣きます」とコメントし、夏休みを満喫した様子を見せた。

　この投稿に「おっさんふたりで…可愛すぎるだろ!!」「さすが仲良し!!」「おさむとたかし　プライスレス」「統×隆 尊い」などと歓喜の声が寄せられている。