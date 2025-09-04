お笑いコンビ「たんぽぽ」川村エミコ (45)が4日、都内で行われた、美しい髪をケアしながら挑戦を続ける女性を表彰する「『髪にドラマを。』Hair Empowerment Award 2025」に出席。初恋話を披露した。

同イベントは「“挑戦し続ける女性”を応援する」をコンセプトに開催。髪のケアと自分らしく輝き、挑戦を続ける女性に着目し、表彰するもの。

この日は初恋についてのトークも。川村は当時を鮮明に覚えているといい、「小学校5年生6年生で同じクラスだったカメちゃんっていう男の子。私がおかっぱだったんで、“まるこ”と呼ばれたんですよ。そのカメちゃんに給食の時間に、“米粒一つも残すんじゃねえぞ。世界では食べられない子もいるんだからな”て言われて、“え?小学生でもう世界情勢考えてるの？”ってなって、キュンとして、好きになりました」と振り返った。

トレードマークであるおかっぱヘアを揺らして登場した川村。今後「直毛なんで、ふんわり無造作ヘアみたいなのをまずやってみたいのと、一番やってみたいのはアフロ。大きめのアフロやってみたいです」と笑顔で語った。

「芸人部門」の川村のほか、「ワーキングマザー部門」小倉優子、「モデル部門」佐田真由美、「俳優部門」武田玲奈が受賞した。