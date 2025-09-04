■台風15号

台風15号は4日(木)の昼過ぎ以降、九州南部にかなり接近する見込みです。5日(金)午前中にかけては四国にもかなり接近し、上陸するおそれもあります。その後は、近畿や東海、関東の南を通り、6日(土)の朝には日本の東へ抜けていく見込みです。今回、台風としてはあまり発達しませんが、各地で大雨に警戒が必要です。

■線状降水帯の発生予測情報

以下の地域・期間は、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。早めの備えや避難を心がけてください。特に浸水被害は広範囲で発生するおそれがあります。土のうや水のうは早めに準備しておくと安心です。

・東海（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）4日夕方から5日昼過ぎにかけて

・四国（徳島県、愛媛県、高知県）4日夕方から5日朝にかけて

・九州北部（大分県） 4日昼過ぎから夜遅くにかけて

・九州南部（宮崎県） 4日昼過ぎから夜遅くにかけて

■全国の天気

九州から関東にかけては広く雨で、太平洋側を中心に大雨となる所があるでしょう。日中は九州や四国で非常に激しい雨、夜は中国地方や近畿、東海でも激しい雨が降りそうです。関東も雨が降ったりやんだりで、時折、激しく降る見込みです。東北も太平洋側は夜から雨が強まるでしょう。一方、北陸や東北日本海側、北海道は青空が広がりそうです。

■予想最高気温

前日より低い所が多く、記録的な猛暑は収まりそうです。東京は前日より7℃低い30℃。仙台は8℃低い26℃でしょう。名古屋・新潟・福岡は33℃、大阪は31℃の予想です。札幌は28℃で前日と同じくらいでしょう。

■週間予報

5日(金)は東日本や東北太平洋側を中心に、大雨になる所があるでしょう。6日(土)は広く晴れて、名古屋や大阪などは猛暑がぶり返しそうです。7日(日)から8日(月)にかけては北日本や日本海側で雨が降るでしょう。

―――――――――――――――――

■台風15号

台風15号は北上を続けていて、4日(木)の午後にも九州南部にかなり接近する見込み。その後は、東よりに進路を変えて、5日(金)にかけては四国から関東の太平洋側沿岸を進む予想です。

台風は非常に湿った空気を運びますので、台風の中心の位置にかかわらず、各地で大雨に警戒が必要です。

■雨の予想

4日(木)日中、大雨の中心は西日本となりそうです。夜には近畿や中国地方も非常に活発な雨雲がかかる。そして、5日(金)の朝にかけて大雨の中心は東へ移る。東海は暗い時間帯に大雨に。関東も5日(金)午前中はどしゃ降りの雨となりそう。

5日(金)にかけて、九州や四国、東海では線状降水帯が発生するおそれもありますので、厳重に警戒してください。

5日(金)昼までの予想雨量は四国で300ミリ、近畿と東海で250ミリ、九州北部で200ミリなど、太平洋側は広い範囲で大雨。また、その後も雨量は増える見込みです。土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。