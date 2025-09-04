「行きすぎた…と見せかけて目の前に！？」



【動画】黒猫が突進！？ 次の瞬間、まさかのカメラジャック

黒猫の「あおみね」くん（5歳・男の子）と「さつき」ちゃん（1歳・女の子）が暮らす家庭から届いた1本の動画が、SNSで大きな話題を集めています。今回、注目を浴びたのは、さつきちゃんのリアクション。



部屋の奥にいたさつきちゃんは、飼い主さんが構えるカメラに気づくとトコトコと歩いてきました。



そのまま通り過ぎてしまうかと思いきやーー



突然、パッとカメラを凝視。まん丸のおめめをさらに大きく見開いた顔が、画面いっぱいに映し出されたところで動画は終了します。



まるでスマホやパソコン越しに自分が見つめられているような錯覚を覚える“ドアップ顔”に、6.5万件超の“いいね”が殺到。「かわいさに抵抗できない」「何度も見てしまう」などの声が寄せられました。



実はこの『ドアップ動画』はシリーズ化しており、公開されるたびに人気を集めています。撮影の裏側について、飼い主のXユーザー・aomineco（黒猫あおみね＆さつき）さん（@aomine0911）にお話を伺いました。



思わずのぞき込まれるような迫力ショットの裏側

ーー撮影時の状況を教えてください。



「遊んでいる最中のさつきです。夢中で遊んでいるときの表情がとても可愛くて、その瞬間を撮影しました」



ーー“ドアップ動画”を始められたきっかけは？



「あおみねの健康チェックも兼ねて始めたことです。撮影の際はできるだけ自然体でいられるよう心がけています。ふたりが『遊ぼう！』と鳴いてきたタイミングで、短時間だけ撮影するようにしています」



ーーこの動画は大人気ですね。どのように受け止められていますか。



「たくさんの方から『癒されました』『笑顔になりました』といったコメントをいただけて、私自身もとても嬉しく感じています。動画を通して笑顔や癒しをお届けできていることが励みになっています」



ーーあおみねくん、さつきちゃんの性格を教えてください。



「あおみねはツンデレな性格で、さつきは自由奔放。普段は、なんだかんだであおみねがさつきに振り回されているような関係です。遊んだりじゃれ合ったりしながらも、お互いが良い距離感で過ごしています」



SNSのコメント欄には、さつきちゃんの意外な“ドアップ顔”に驚きつつも笑顔になった人々の声が相次ぎました。



「瞳孔散大目一杯」

「はい、ひょっこりニャン」

「最後のアップがかわいい」

「吹き出してしまいました」

「目が合ってドキドキした」

「ネッコ様は予想不可能の塊」

「目が合っちゃったあああああ」

「爆笑（笑）お笑いのプロですね」

「すごい、まん丸おめめの迫力が！」

「かわいすぎる！！ 何回も見ちゃう」

「このまんまるな目がたまらない。何回も見て癒やされてます」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）