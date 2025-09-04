「猫」が呼びかけに応えたり、身体をすり寄せて甘える姿は本当に可愛いが、猫好きなのになぜか猫に嫌われてしまう、という人もいる。



【動画】娘さんのナデナデの後、パンチされるパパさん

エキゾチックショートヘアの女の子、きなこちゃんとその息子猫、ひるねくんと、娘猫のこんぶちゃんと暮らす、エキゾのきなこさん。（@miikomaple）のおうちにも、なぜか猫たちに嫌われる気の毒な「家族」がいるそうだ。



エキゾのきなこさん。がX（旧Twitter）に投稿したのは、「娘さん」のナデナデよちよちには素直に応じるのに、同じようになでようとした「パパさん」の手には容赦のない猫パンチを繰り出す愛猫、きなこちゃんの姿！



明らかな猫ちゃんの態度の違いに、驚きと同情の声が殺到した。



「嫌われてる理由」が衝撃

「なんで〜（笑）」

「途中から 目つきが 変わりますね」

「思ったより鋭い攻撃でした」

「パパさん可哀想ですが、笑ってしまいましたｗうちもそう（笑）」

「どんまい…パパさん…」



飼い主さんにお話を聞いたところ、投稿された動画は2021年10月に撮影されたもの。きなこちゃんが、ひるねくんとこんぶちゃんを出産する前の様子なのだという。



「なんでパパさんはこんなに嫌われてるんですかね（笑）」というコメントも見受けられたが、きなこちゃんの飼い主さんに聞いたところ、「きなこは生後半年くらいでお迎えしたのですが、最初から夫は嫌われていたと思います……」という衝撃の回答が返ってきた。



大げさなリアクション

きなこちゃんちのパパさんは、大の猫好き。



なのに最初から愛猫に塩対応されている理由について、「夫の大げさなリアクションやクセのある声かけも関係しているのかもしれないですね（笑）」と、エキゾのきなこさん。



「夫はちゅーるをあげる以外の日々のお世話……ごはんや水、トイレ掃除などをしたことがないので、そういうのも猫さんたちは見ているのかもしれません。でも娘もしないので、違いますかね？そうなると原因不明なので、もう夫の何もかもが生理的に受け付けない……という感じかもしれないですね（苦笑）」（エキゾのきなこさん。）



「きなこちゃんは”男性”が苦手なのでは？」というコメントも寄せられていたが、「女系家族なので、あまり男性の来客がないのですが エアコンやプリンターの取り付けや修理で来られた男性の方にはすり寄ってしまい困ったこともあるので、男性が苦手というわけではなさそうです」と、エキゾのきなこさん。



嫌われてるんじゃない

実は以前、出産準備のための発情期を迎えた時期の一度だけ、パパさんのなでなでを受け入れたタイミングがあったそう。



最近のパパさんと猫ちゃんたちの関係について、「夫が昨日ひさーしぶりにちゅーる係したら全員プイって食べなかったんよね。病気かなって心配したけど、同じ味のを朝、私があげたらキレイに食べてた」と投稿していた、エキゾのきなこさん。



さぞかしパパさんは落胆されているのではと思いきや、「夫は自分が嫌われていると思っておらず、ひるねとこんぶの具合が悪いと勘違いしていました（笑）」とのことだ。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）