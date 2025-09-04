NiziU、3rdアルバム『New Emotion』リリース 「What if」日本語歌詞バージョン先行配信も
NiziUが、3rdアルバム『New Emotion』を11月19日にリリースする。
本作は、2023年にリリースされた2ndアルバム『COCONUT』以来、約2年4カ月ぶりとなるフルアルバム。NiziUだけが表現できる感情で、新しいストーリーを描き出す作品となっている。SNSが日常に溶け込んだ現代ならではの恋愛模様を描いたリード曲「♡Emotion」（読み：ラブエモーション）や、今年3月にリリースした韓国2ndシングルアルバム『LOVE LINE』の収録曲「What if」の日本語歌詞バージョン「What if -Japanese ver.-」などを収録。そのほかの収録曲の情報は、順次発表を予定している。
また、本作より収録曲「What if -Japanese ver.-」が、9月6日0時に先行配信される。同楽曲は、8月に東京と大阪で開催された『SUMMER SONIC 2025』にて、サプライズ披露されていた。
なおNiziUは、初の全国ホールツアー『NiziU Live with U 2025』を9月6日の東京都 府中の森芸術劇場 どりーむホールよりスタート。本ツアーは、NiziU史上最多公演数のツアーとなる。
（文＝リアルサウンド編集部）