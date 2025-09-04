【義姉と！駐車場トラブル】菓子折りはもったいない！…ポーンひらめいたッ＜第10話＞#4コマ母道場

きょうだいの妻、つまり義姉か義妹がいたとしたら、どんなお付き合いをしたいですか？実の姉妹のように仲良くなりたい！　甘えたり頼ったりしたい！　と考える人もいるのかもしれません。しかし「親しき仲にも礼儀あり」。「家族になったんだから」といって甘えすぎると、関係が悪化したり、トラブルに発展したりするかもしれませんよ……。

第10話　ひらめいた！



【編集部コメント】

エマさんはヒカリさんの機嫌がよくなるようにと、あれこれ作戦を立ててやってきたようです。ヒカリさんが玄関から出てくると、「待ってました！」とばかりに前のめりで話しかけます。とりあえず話を聞こうと自宅のリビングに招き入れるヒカリさん、なんだかイヤな予感しかしませんね……。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・みやび