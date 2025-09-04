【台風１５号】徳島県で「線状降水帯」発生のおそれ…「２５０ミリ」の雨予想　気象台が警戒呼びかけ　近畿地方には５日昼頃に最接近か　

台風１５号は、９月５日昼頃に近畿に最も接近する見込みです。また、徳島県では、線状降水帯が発生するおそれがあるとして、気象台が警戒を呼びかけています。



台風１５号は、４日午前１０時には、種子島の南南東にあって、１時間に約３０キロの速さで北へ進んでいると推定されます。



台風は、５日午前には徳島県南部に、近畿には昼頃にかけて最も接近する見込みです。



また、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で、徳島県では大気の状態が非常に不安定となっていて、４日夕方から５日朝にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があり、気象台が警戒を呼びかけています。





またＪＲ四国は、徳島県の牟岐線・阿南駅から阿波海南駅の間を午後３時以降、終日運休にすると発表しています。５日朝までに降る雨の量は多いところで、徳島県南部で２５０ミリ、徳島県北部で２００ミリ、近畿南部で１５０ミリ、近畿中部で１２０ミリなどと予想されています。気象台は、徳島県では４日の夕方から低い土地の浸水や河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒するよう、また、近畿でも十分注意するよう呼びかけています。