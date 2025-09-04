【インフェルノ ザ・ワンパウンダー】 9月5日 発売予定 価格：単品2,090円/セット2,390円

ビーケージャパンホールディングスは、「バーガーキング」にて大型バーガー「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」を9月5日より期間・数量限定で新発売する。価格は単品が2,090円、セットが2,390円。

バーガーキングでは、直火焼きの100%ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを楽しめるよう、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”を展開。2025年の“ワンパウンダーシリーズ”第3弾として「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」が登場する。

「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」は、直火焼きの100%ビーフパティ4枚に、コクのあるチェダーチーズスライス4枚を重ね、クリーミーなマヨソースに唐辛子の辛味×ニンニクの旨味、豆板醤の隠し味をプラスした「特製スパイシーソース」、さらに「燻製辛口ガーリックフレーク」で仕上げた、総カロリー1,390kcal（*1）、総重量453g（*2）の旨さと辛さがクセになる超大型バーガー。

食べやすい「ハーフカット」でも提供。持ちやすく、肉汁たっぷりの真ん中から食べることができる。注文時レジカウンターにて「ハーフカット」とオーダーすると半分にカットして提供される。

発売を記念し「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」を購入した人に「オリジナルステッカー」が数量限定で配布される。なお無くなり次第終了となる。

（*1）栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値です。実際の商品は数値に誤差が出る場合があります。

（*2）総重量には個体差があります。予めご了承ください。

「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」商品概要

発売日：9月5日～

価格：単品2,090円/セット2,390円

【注意事項】

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。

※「燻製辛口ガーリックフレーク」には辛味成分が含まれています。

※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。

※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となります。

※「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」を1つ（単品・セットいずれも）ご購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚ご提供いたします。

※一部店舗では、取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※価格は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告なく商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

特典：オリジナルステッカー

「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」を1つ（単品・セットいずれも）購入ごとに、「オリジナルステッカー」1枚を配布。

「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」、「チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」も発売中

「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」

価格：単品1,490円/セット1,790円

「チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」

価格：単品1,290円/セット1,590円

※下記店舗では「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」、「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」、「チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」を販売しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング 栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）

バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）