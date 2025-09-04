タレントの小倉優子（41）4日に都内で行われた、日本で一番、美しい髪をケアしながら挑戦を続ける女性を表彰する「『髪にドラマを。』Hair Empowerment Award 2025」に出席。初恋を振り返り、思い出に浸った。

同イベントは「“挑戦し続ける女性”を応援する」をコンセプトに開催。髪のケアと自分らしく輝き、挑戦を続ける女性に着目し、表彰する。

「ワーキングマザー部門」小倉優子、「芸人部門」たんぽぽ・川村エミコ「モデル部門」佐田真由美、「俳優部門」武田玲奈が受賞した。

新製品にちなみ初恋についてトークも、小倉は「何十年経つんだろうっていうぐらいで…」と鮮明には思い出せない様子。

「何を持って初恋なのかちょっと分からないんですけど」と断りながら「昔からゲームとかアニメも好きで、ドラゴンボールの孫悟空が好きだった。私が初めて、“ああ、かっこいい！”みたいに思ったのは多分ドラゴンボールの悟空なんじゃないかなと！」と回答。予想外にもアニメ上の人物の名を挙げた。

特に惹かれたのは髪形だったようで「可愛らしさ、いろんな面があるじゃないですか。でも、髪の毛かっこよかったですよね」と笑った。