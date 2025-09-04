「.ENDRECHERI.（エンドリケリー）」としても活動する「DOMOTO」の堂本剛（46）が3日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。「ナインティナイン」の岡村隆史（55）への思いを語った。

ナイナイの2人が突然、剛の楽屋を訪問。剛のことをどれだけ分かっているか、矢部浩之が当てる「楽屋突撃！剛くんクイズ」の襲来を受けた。

剛が思う「岡村隆史の好きなところは？」という問題で、矢部は「普段大人しいところ」と回答。剛は「これ普通に言っていいんですよね？」と確認したうえで「ズバリって言うと、優しいところです。心が優しいところです」と答えた。

岡村が「剛くん、気づいてくれてたんだね、僕の優しさを」と感激すると、「濁りないですもんね」と剛。岡村も「こんな芸能界にいてて。だいたい濁ってるじゃないですか」。剛は「ハート、気持ちの、心の部分が限りなくピュアであるっていう」と続けた。

これに、矢部浩之も「影響されやすいからね」と納得。剛は「人の事を聞こうとか、いろんな人に振り回されるんだろうなって。でも、矢部さんみたいな人がいるから。“そっちじゃない、こっちやで！”っていう人がいて」と続けると、矢部は「分かってるねえ」と感心した。

岡村は「うれしいですよ。じゃあ、背中にサイン書かしてください」。矢部も「ダブルで」と衣装の背中に書こうとするも、剛は「そこまで好きではない。ナインティナイン好きなんですけど、ここ（背中）に書いもらうほどではないから」と拒否した。