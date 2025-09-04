『ちはやふる』ラストに“サプライズ”で瑞沢OB全員集合 視聴者興奮「役者、そろいすぎ」「何この神展開」
俳優の當真あみが主演を務める、日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜 後10：00）の第9話が、3日に放送された。佐野勇斗が、筑波秋博役でドラマ版に初登場し、ついに瑞沢OBが全員集合した。
【場面写真】変わらない！輝く笑顔を見せる綾瀬千早（広瀬すず）
原作『ちはやふる』はシリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画。2016年、18年に映画化された『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』では、瑞沢高校に入学した主人公の綾瀬千早（広瀬すず）が、仲間と共に競技かるた部をゼロから作り、全国大会優勝を目指し、成長していく物語が描かれた。
今作は、映画から10年後の世界を描く。廃部の危機にある梅園高校・競技かるた部の藍沢めぐる（當真）が、顧問として赴任してきた大江奏（上白石萌音）と出会い、成長していく姿が描かれる。そして、全国大会出場を目指し、高校最強の瑞沢高校に挑んでいく。
※以下、ネタバレあり
第9話は、東京都第2代表の座を懸けた敗者復活戦・最終予選の模様を描いた。最終予選前日、梅園かるた部のもとに、奏が大きな荷物を抱えて帰って来た。最終予選の前にみんなにひと目でも会いたくて、約束の袴を持って駆けつけたのだ。まさか会えると思っていなかった梅園メンバーは大喜び。めぐるも「お帰りなさい！」と笑顔がはじけた。
最終予選当日、会場ロビーでは、花野菫（優希美青）と駒野勉（森永悠希）が鉢合わせ。梅園に肩入れする駒野に、菫は「そんな不義理なことあります！？」と文句タラタラ。そこにスーツ姿の筑波秋博（佐野勇斗）が合流した。瑞沢の応援に来たかと思いきや、筑波は運営側で「どっかに肩入れするわけにいかないのよ」と言い残して行ってしまう。しばらくして真島太一（野村周平）も会場に駆けつけた。
そして、最終試合前には空港で足止めを食っていた千早が西田優征（矢本悠馬）と一緒に会場に駆けこむ。相変わらずドタバタの千早にあきれる太一、駒野、筑波、菫。その姿を見つけた月浦凪（原菜乃華）が「あや先生！」と千早に抱きつき、瑞沢メンバーが千早の前に勢ぞろい。千早は「待たせちゃって本当にごめんなさい。みんなここまでよく頑張ってくれたね」といい、選手たちの緩んだタスキを結び直す。太一たち瑞沢OBもそれを手伝う。その思いを受け止める凪や折江懸心（藤原大祐）を、千早が力強く送り出した。
最後の戦いは梅園対瑞沢。審判が「読手は、大江奏A級公認読手です」と伝えると、梅園メンバー、観覧席の千早や駒野ら瑞沢OBも驚いて目を見張った。読手席に現れたのは、凛とした袴姿の奏だった。
瑞沢OBの全員集合に視聴者からは「全員集合でやばあああいいい！」「何この神展開！」「全員集合は嬉しすぎる〜」「全員集合とか泣けてくる」「役者、そろいすぎ」といった声が寄せられている。
