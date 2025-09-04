モデルで女優の佐田真由美（48）4日、都内で行われた、美しい髪をケアしながら挑戦を続ける女性を表彰する「『髪にドラマを。』Hair Empowerment Award 2025」に出席。挑戦したい髪形を明かした。

同イベントは「“挑戦し続ける女性”を応援する」をコンセプトに開催。「ワーキングマザー部門」小倉優子、「芸人部門」たんぽぽ・川村エミコ「モデル部門」佐田真由美、「俳優部門」武田玲奈が受賞した。

年齢を感じさせないツヤ髪をなびかせる佐田は、意外にも金髪丸刈り姿に挑戦したいという。丸刈りにすると髪質が変わるとし「いろんなことが変わっても、動じない自分になってからやろうかなと思っております」と語った。

また、新製品にちなみ初恋についてトーク。初恋は「いつだっけな？」と笑いながらも「一番鮮明に思いついてしまうのが、自分が出産した時に、娘と初めて会った時が、もう心に落ちたって思ってた」という。

わが子と出会えた喜びが「何かキュンキュンして、ワクワクしてっていう、あの感じを何に例えたらいいんだろうって…。愛とか母親の気持ちとかあるけれど、心に落ちるっていうのも、あてはまってるなと思って、それかしらと思いました」と母の顔を見せた。