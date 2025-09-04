気象庁は4日3時に奄美大島の東で台風15号が発生したと発表しました。5日にかけて、西日本では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。新潟県では、5日未明から夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。

■24時間予想最大降水量は?

台風15号は、4日は九州にかなり接近し、その後、進路を東よりに変え、5日にかけて西日本から東日本の太平洋沿岸を東に進む見込みです。九州南部、九州北部地方、四国地方、東海地方では4日昼過ぎから5日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。





【24時間予想最大降水量(～5日正午)】東北地方 １２０ミリ関東甲信地方 １５０ミリ北陸地方 １２０ミリ東海地方 ２５０ミリ近畿地方 ２５０ミリ中国地方 １２０ミリ四国地方 ３００ミリ九州北部地方 ２００ミリ九州南部 １８０ミリ

新潟県では5日未明から夕方にかけて雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。



【24時間予想最大降水量(～5日正午)】

下越 ８０ミリ

中越 ８０ミリ

上越 ８０ミリ

佐渡 ８０ミリ



気象台は、新潟県では5日未明から夕方にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒するよう呼びかけています。

■台風の進路予想

【4日午前11時現在】

種別：台風

存在地域：種子島の南約70km

進行方向、速さ：北 時速30km

中心気圧：1002hPa

中心付近の最大風速：18m/s

最大瞬間風速：25m/s



【4日正午推定】

種別：台風

存在地域：種子島の南約40km

進行方向、速さ：北 時速30km

中心気圧：1002hPa

中心付近の最大風速：18m/s

最大瞬間風速：25m/s



【4日午後9時の予報】

種別：台風

存在地域：日南市の東約50km

進行方向、速さ：北北東 時速20km

中心気圧：1000hPa

中心付近の最大風速：18m/s

最大瞬間風速：25m/s



【5日午前9時の予報】

種別：台風

存在地域：徳島県

進行方向、速さ：北東 時速25km

中心気圧：1000hPa

中心付近の最大風速：18m/s

最大瞬間風速：25m/s



【6日午前9時の予報】

種別：温帯低気圧

存在地域：日本の東

進行方向、速さ：東 時速35km

中心気圧：1004hPa