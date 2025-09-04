【ゆんゆん電波シンドローム】 今冬 発売予定 価格：未定 プレイ人数：1人

アライアンス・アーツは、PC（Steam）用リズムアドベンチャー「ゆんゆん電波シンドローム」の発売日を今冬へと変更した。

「ゆんゆん電波シンドローム」は、ヒキコモリの少女が「電波ソング」に乗せインターネットに怪文書をポストし、世界をゆんゆんに狂わせていく「音楽ゲーム」×「怪文書」がテーマのリズムアドベンチャーゲーム。延期の理由については「さらなるクオリティアップのため」としている。

合わせて特報PVも公開。特報PVではキャラクターボイスを桃井はるこさん、ななひらさんが担当することを発表しているほか、ゲーム内のBGMと譜面制作を「HARDCORE TANO*C」が担当すること等が紹介されている。なお本作はフルボイスで物語を楽しめる。

【「ゆんゆん電波シンドローム」特報PV】

【キャラクターボイス】

Qちゃん（CV：ななひら）

ゆんゆん（CV：桃井はるこ）

「HARDCORE TANO*C」がゲーム内のBGMと譜面制作を担当！

本作のBGMおよび譜面制作は「HARDCORE TANO*C」のメンバーが担当する。

【BGM】

aran、DJ Genki、DJ Noriken、Getty、Kobaryo、Laur、P*Light、REDALiCE、t+pazolite

【譜面制作】

HARDCORE TANO*C

KOTOKOさん歌唱のオリジナル電波ソング公開！

KOTOKOさんが歌唱する主題歌「電波的妄想美少女Q」を用いたオープニングアニメーションが9月5日21時より、アライアンス・アーツ公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。

□視聴ページ

【電波的妄想美少女Q】

作詞・作編曲：MARON

歌唱：KOTOKO

Illustration / Animation：odyk

Compositing：若村篤志 / わかむらP

（敬称略）

公式Discordサーバー開設&クローズドβテスト募集告知

正式リリースに先駆け、クローズドβテスト（以下、CBT）が開催される。CBT参加は公式Discordにて募集予定。

□「ゆんゆん電波シンドローム」公式Discordサーバーのページ

「TOKYO GAME SHOW 2025」に「ゆんゆん電波シンドローム」ブース出展！

幕張メッセにて開催される「TOKYO GAME SHOW 2025」に、「ゆんゆん電波シンドローム」がブース出展される。世界初となる本作の試遊台が出展されるほか、ノベルティも配布される予定。

【日程】

ビジネスデイ：9月25日・26日

一般公開日：9月27日・28日

【場所】

幕張メッセ ホール1 C07 アライアンス・アーツ ブース