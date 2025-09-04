【相模原市：ふるさと納税返礼品「HHKB Professional HYBRID Type-S 山葵キートップセット」】 9月4日 発表

PFUは9月4日、同社のキーボード「HHKB Professional HYBRID Type-S（日本語配列）＋山葵（わさび）キートップセット」が、神奈川県相模原市のふるさと納税返礼品として追加採用されたことを発表した。

「HHKB Professional HYBRID Type-S」は、静電容量無接点方式を採用したコンパクトサイズのキーボード。「HHKB」の製造委託工場が神奈川県相模原市に立地しており、2024年2月より相模原市のふるさと納税返礼品として採用されているが、今回「山葵（わさび）キートップ」のセット商品が新たに返礼品として追加採用された。

「山葵（わさび）キートップセット」は相模原市のシンボルカラーである「緑」を彷彿とさせる淡く優しい色合いが特徴のキートップセット。2024年11月より数量限定で販売されており、在庫がなくなり次第、ふるさと納税返礼品としての販売も終了となる。

