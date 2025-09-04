3年前は“すごい暗いポエム”書いていた桜井日奈子「あの暗闇を抜けました」
女優の桜井日奈子（28歳）が、9月3日に放送されたラジオ番組「こねくと」（TBSラジオ）に出演。東京03・飯塚悟志から「ずっと心配」されていたが、「暗闇を抜けました」と語った。
桜井日奈子が番組のゲストとして登場。番組レギュラーの東京03・飯塚悟志が、3年前に東京03のラジオにゲスト出演してくれたが、「赤裸々にお話ししていただいたんですけど、なんかすごくネガティブだったんですよ。すごい暗いポエムを書いてたとかね。インパクトすごかったんですよ。イメージが全然違ったから」と振り返る。
桜井も当時は裏垢で、自分しか見られない、誰にも共有しない「絶対に聞かせられない！」ポエムのようなものを書いていたと話し、飯塚は「意外にそういう人だったから、ずっと心配だったの俺ら、おじさん3人は。東京03で集まっては『桜井日奈子さん大丈夫かな』って。すごくさ、今日スタジオ入ってた時になんかもう大人っぽくなってるし、すごく明るいオーラがあったから良かったよ」とコメント。
桜井は「ありがたい。そんな感じだったんですよ。ちょっとご心配おかけしました。もう、抜けました。あの暗闇を抜けました」と語った。
