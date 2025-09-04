【今日の大谷翔平】

「10月のドジャースに弱点があるとすれば、確実にリリーフ陣。フィリーズ、メッツ、ブルワーズ、カブス、パドレスなどのナ・リーグの地区優勝候補と比べると、明らかに最下位レベルだ」

元レッズGMのジム・ボーデン氏は、米メディア「ジ・アスレチック」でこう言っている。

日本時間3日のパイレーツ戦は、その「弱点」がモロに露呈した。打線はパイレーツを上回る12安打。大谷翔平（31）は3安打2打点、1本塁打。続くベッツ（32）は2安打1打点、4番のスミス（30）は3安打1打点。打つべき人が打って重ねた得点を、しかし、リリーフ陣が吐き出した。

160キロ右腕のエンリケス（23）が3失点、コペック（29）とイエーツ（38）がそれぞれ1失点だ。リリーフ陣の防御率4.22は30球団中20位。イエーツを含めて負傷者リストにいた救援陣は、調整中にフォームの見直しをしてから戦列に復帰しているが、それでもピリッとしないのだからどうしようもない。

それだけにドジャースの必勝パターンは昨年同様、打ち勝つこと。チーム本塁打204はリーグトップ。総得点707はブルワーズに次いでリーグ2位。打線の破壊力で脆弱なリリーフ陣をカバーする以外にない。この日は完全な打撃戦にもつれ込んだのだから、本来なら願ったりかなったり。それでも勝てなかったのは、打線にも責任の一端があることになる。

試合後のロバーツ監督は、大谷の2シーズン目で100号に到達する46号本塁打をベタボメ。

「打球音がとにかくスゴい。あっという間にスタンドまで届いた。普通ならシングルヒットの打球が、彼の場合は本塁打になる。（約160キロの）あの速球を、引っ張って右翼にあれだけ強く打ったんだから。（大谷は）常に速球対策に取り組んでいる。専用のマシンを使い、速球への対応を怠らないし、バットを少し短く持って合わせられるようになった。8月は好調だったし、9月もいい形で滑り出した。ドジャースで（2シーズン目の100号を）成し遂げた選手はごく僅かではないだろうか。本当に驚くべきことだし、きょうはショウヘイにとって良い一日だった」

こう言ってメジャー8年目にして自己最速の打球速度（約193キロ）をマークした弾丸ライナーの一発に満足げだったものの、ドジャースは打ち勝つ以外にないのだから、大谷はもっと打つ必要があるということだ。

◇ ◇ ◇

目覚ましい活躍をする大谷と対照的なのが佐々木朗希だ。ここまでことごとく期待を裏切り続けており、ついにはチーム内で孤立状態にあるという。いったいいま、佐々木に何が起きているのか。

