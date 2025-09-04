右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているドジャース・佐々木朗希（23）のメジャー復帰が見送られた。

ロバーツ監督は日本時間4日、前日の3Aシュガーランド（アストロズ傘下）戦で5回2本塁打含む3安打4失点だった佐々木について「正直、まだ分からない。5回を投げ切れたのは良かったが、3Aの打者相手なら結果を出してほしい」と苦言を呈した。

傘下3Aオクラホマシティーでは、ここまで4試合（14イニング）を投げ、0勝2敗、防御率7.07。前日の登板では直球の平均球速が94.4マイル（約152キロ）だった。

指揮官は「報告では健康面は100％の状態だと聞いている。健康状態に疑問はない。あとは本人のパフォーマンス次第」とし、メジャー昇格については「今後のプランについてはどう回答していいかわからない」と、次回もマイナーで調整登板させるとほのめかした。

ド軍は先発の6人ローテが機能しており、新人右腕の入り込む余地はない。鳴り物入りで移籍した佐々木も再昇格することなく、渡米1年目を終えるかもしれない。

これまで佐々木はことごとく期待を裏切り続けており、ついにはチーム内で孤立状態にあるという。いったいいま、佐々木に何が起きているのか。その悲惨な現状とは。

