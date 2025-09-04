試合には敗れたものの、将来のための布石は打った。

日本ハムは3日、ドラ1ルーキーの柴田獅子（19）が3イニング限定でロッテ戦に先発。初回に連打を浴びて先制点を与えたものの、その後は無失点に抑えた。

昨秋ドラフトの外れ1位で日本ハムが指名。福岡大大濠高出身とあってソフトバンクと競合するも、新庄監督が当たりクジを引き当てた。

高校時代から二刀流選手として評価が高く、今年のフレッシュオールスターでは154キロをマークし、自身のMAX記録を更新。7月に満を持して本拠地のエスコンフィールドで一軍初登板。この時も3イニング限定ながら初回から三者凡退に抑えた。

日本ハムは高卒選手の育成に定評のある球団。今季は21年ドラ1で4年目の達が本格デビューを果たし、6勝1敗2完投、防御率2.12の好成績。野手も18年4位の万波や17年1位の清宮、18年2位の野村、18年6位の田宮らが主力として活躍。21年2位の有薗も8月中旬に再登録されて以降は、我慢強く起用されている。

ドラフトと育成を2本柱に掲げる日本ハムに憧れを抱く球児は少なくない。今秋ドラフト1位候補でMAX158キロ右腕の石垣元気（健大高崎）も、その一人だ。今夏、甲子園大会中の本紙インタビューでは、興味があるプロ野球チームについて「やっぱり地元が北海道なので」と前置きしつつ、

「日本ハムです。若手の選手が活躍して、チームのムードも良さそうで、いいチームだなと思います」

と答えていた。新庄監督の下、若手が明るくのびのびやっている球団とあれば、人気があるのもうなずける。

今季3試合目の登板となった柴田は「初回にバタバタしてしまった」と反省したが、高卒ルーキーでも実力さえあれば一軍の登板機会がある日本ハム。これで逆転Vを達成すれば、高校球児人気は高まる一方だろう。

