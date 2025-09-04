今季中に達成できるかどうか──。

巨人の田中将大（36）が3日、中5日でヤクルトとの二軍戦に先発。8月29日の登録抹消後の初登板は初回、先頭の武岡に左越え二塁打を許したものの、1死二塁から山田を二ゴロに打ち取ると、後は危なげなかった。三回までに4三振を奪い、5回65球で2安打無失点。最速は146キロで「良かったんじゃないですかね」と一軍再昇格へ猛アピールである。

日米通算200勝をかけて先発した同28日の広島戦は6安打5失点。今季最短タイとなる2イニングでKOされ、登録を抹消された。阿部監督は「1回（登板を）飛ばして（今季）どこかでまた（先発の）チャンスはあるから、投げさせるからと言って落とした」と説明していた。さる巨人OBがこう言った。

「球団が200勝のグッズを大量に作っちゃっているし、記録達成の来年への持ち越しは避けたいところ。マー君は春先に2回や3回で降板する試合が続いた。5月上旬から二軍暮らしを送っていた頃、5回まで持たないことについて阿部監督は『体力的に厳しいのかな』と嘆いていた。そこで『最後の手段』として『接戦の場面での中継ぎ1イニング登板』という秘策を温めていたといいます」

確かに中継ぎなら5イニングも投げないでいいが……。

「勝ちパターンのセットアッパーである大勢は今季7勝（4敗）を挙げている。でもこれは、あくまで同点などの厳しい場面での登板が多い証明であって、マー君が簡単に勝てる保証はどこにもない。しかも、この構想は前半戦の早い段階での話。仮に最短で9日に一軍復帰しても、残りは17試合しかない。阿部監督にとって、3位と2.5ゲーム差の2位を死守することで、CSファーストステージを東京ドームで開催することは、球団から求められる最低限の役割。いくらあと1勝でも、田中将のリリーフ起用なんて冒険はもうできない。もし失敗したら、阿部監督もマー君も批判にさらされるし、リスクが大きすぎます」（同）

幻に終わった田中将のウルトラCプラン。体力が持っても持たなくても、5回を投げ切り、打線の援護を待つ正攻法で1勝をもぎ取るしかないということである。

ところで巨人と言えば、阪神の圧倒的独走を許した“戦犯”と言っても過言ではない。昨オフにあれほどの補強をしておきながら、特に1点差のゲーム展開にすこぶる弱いのはなぜか。どうしてこんなことになっているのか。元コーチ2人に聞くと、「意外な指摘」が返ってきた。

