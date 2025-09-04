AM-TW02COM

ambieは、耳をふさがずに“ながら聴き”できる完全ワイヤレスイヤフォンの新製品として、インカム利用に特化したアップデートモデル「AM-TW02COM」を9月4日に発売した。価格は18,000円。

ベースモデルとなっている「AM-TW02」(2024年9月発売)は、発売当初からインカムアプリとの機能連携に対応しており、接客や介護などの現場でも利用されている。

そうした中で「手袋をしている状態でもボタン位置をわかりやすくして欲しい」、「1日に何度もボタンを押すので、クリック感をもっとわかりやすくして欲しい」など、現場からのリクエストが届いたという。

そこでambieでは、AM-TW02のデザインそのままに、できる限り現場の声に応える形でアップデートできるアイディアを集め、テストサンプルを制作。実際にユーザーやアプリ開発会社にもテストに協力してもらい、フィードバックを反映した上で、今回のインカム特化モデルの発売に漕ぎ着けた。

具体的なアップデートポイントは「凸ボタン」と「ボタンのクリック感」の見直し。凸ボタンは位置が分かりやすいよう凸印を追加。また、クリック感の調整においては、「カチッ」と押した感覚を分かりやすくすることで、インカム応答をサポートするようにした。

この他の仕様は、ベースモデルのTW02と共通。Bluetooth 5.3準拠で、コーデックはSBC、AACをサポート。マルチポイントや最大10台までのマルチペアリングにも対応する。

連続再生・待機時間は約6時間。イヤフォンはIPX5、充電ケースはIPX4の防水仕様。重量は片耳約4.4g。