テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限 １４８円台半ば
149.01 エンベロープ1%上限（10日間）
148.84 200日移動平均
148.57 一目均衡表・基準線
148.50 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
148.14 現値
147.90 一目均衡表・転換線
147.61 21日移動平均
147.56 一目均衡表・雲（上限）
147.53 10日移動平均
146.72 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
146.48 一目均衡表・雲（下限）
146.06 エンベロープ1%下限（10日間）
145.76 100日移動平均
ドル円今日の高値は現水準に近い１４８．１９まで、その上１４８．５０にボリンジャーバンド2シグマ上限が控えている。
