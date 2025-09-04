149.01　エンベロープ1%上限（10日間）
148.84　200日移動平均
148.57　一目均衡表・基準線
148.50　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
148.14　現値
147.90　一目均衡表・転換線
147.61　21日移動平均
147.56　一目均衡表・雲（上限）
147.53　10日移動平均
146.72　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
146.48　一目均衡表・雲（下限）
146.06　エンベロープ1%下限（10日間）
145.76　100日移動平均

ドル円今日の高値は現水準に近い１４８．１９まで、その上１４８．５０にボリンジャーバンド2シグマ上限が控えている。