¡¡½÷Í¥¡¦ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Ê£³£·¡Ë¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¶ÄÅ·¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥©¥È¹¹¿·¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Á°È±¤ò¾å¤²¤¿¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡¢¹õ¤Î°áÁõ¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê³¨²è¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¥«¥Ã¥È¤â¡Ä¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤ª¤©¤©¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥â¥Ê¥ê¥¶¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©¤³¤ó¤Ê»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤¨¡¢¤¨¡¢¤¨¡¢¥Õ¥ß¥Î¥ê¥¶¤Ç¤¹¤«¤¡¡Á¡×¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÖÀ»Êì¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤Ë¤Æ¤ë¡×¤ÈÁûÁ³¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌÚÍË·à¾ì¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¸á¸å£±£°»þ¡Ë¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£´Æü¤ËÂè£¹ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¡£¥É¥é¥Þ¤Î°¦¼ÂÌò¤«¤é¤ÎÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ¤Ü¤¦¤Ë¡Ö¥Á¥ï¥ïÀèÀ¸¥â¥Ê¥ê¥¶¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï£²£°£²£³Ç¯£³·î¤Ë¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè£±»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡£Æ±Ç¯£··î¤Ë½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÁ¯¤ä¤«¤Ê¼êÎÁÍý¤âÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
