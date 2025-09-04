■これまでのあらすじ

幼い頃から家族との間で問題を抱えていたありさは、そのせいで幼なじみのののかに心の傷を負わせてしまう。時がたち社会人になったありさだったが、売れない芸人の彼氏が生活費を出さないことに悩み、彼の愛情にも不安を感じていた。そんな中、彼の劇場出演が決まり、ありさにごちそうすると言い出す。喜ぶありさだったが、当日食事をしてお会計になると彼が姿を消してしまう。青くなるありさを、なんと客席でののかが見ていて…!?



■どうするつもり!?

■だれも愛してくれない■どうしてあなたが!?今夜のお会計は10,800円でした。自分はこの1年間、彼の生活費をほとんど払ってきたのに、彼は自分との記念日デートの食事代ですら払おうとしないのだと愕然として…。これまで「大丈夫、愛されてる」と自分に言い聞かせてきたけれど、やっぱり彼は自分を愛していなかった。もうそれを認めるしかない…。思えば両親も祖母も友だちも、自分を愛してくれなかった。私は誰にも愛されることができないのかもしれない…。しかし絶望するありさの前に、思いもよらない人物が彼氏を連れてやってきて…!?(あさのゆきこ)