¡Ø½ê¤µ¤ó¤ªÆÏ¤±¥â¥Î¤Ç¤¹¡ª¡Ù9¡¦27ÊüÁ÷½ªÎ»¡¡8Ç¯È¾¤ÎÎò»Ë¤ËËë
¡¡MBS¤Ï4Æü¡¢Æ±¶É/TBS·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø½ê¤µ¤ó¤ªÆÏ¤±¥â¥Î¤Ç¤¹¡ª¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Á°7¡§30¡Ë¤¬¡¢27Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Î½é²ó¼ýÏ¿¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë²¬ºê¼Ó³¨
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï2017Ç¯4·î9Æü¸á¸å5»þ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ø¤Î¡È¤ªÆÏ¤±¥â¥Î¡É¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥«¥ï¥¤¤Ë¤è¤ë¡Ö¸Þ³¹Æ»¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ä¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿¿ÈôÀ»¤¬·ÚÁêÌÏÏÑ¤ò½ä¤ë·Ú¥È¥é¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥²¥¹¥È¤¬ÃÏ¸µ¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈËþµÊ¥°¥ë¥á¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£22Ç¯¤ËÅÚÍË¤ÎÄ«¤Ø¤Î»þ´ÖÊÑ¹¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤Î9·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÌó8Ç¯È¾¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª9·î¤Ï¡¢À¤³¦Î¦¾åÊüÁ÷¤ËÈ¼¤¤¡¢6Æü¡¢27Æü¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¢£9·î6ÆüÊüÁ÷¡Ö¤³¤ì²¿¤¬¥¹¥´¥¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¥Ï¥Æ¥Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¡Ê¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥ºÊÔ¡Ë¡×
ÆüËÜ°ì¤ÎÎÁÍýÆ»¶ñ³¹¡¦¹ç±©¶¶¤Ç8500ÅÀ°Ê¾å¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¤ò°·¤¦ÈÓÅÄ²°¤ÎÅ¹¼ç¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÏÊñÃú³¦¤ÎÂçÈ¯ÌÀ¡ª¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¾¦ÉÊ¤ä¡¢2Ç¯´Ö¤Ç10ËüËÜÇä¤ê¾å¤²¤ë¤Û¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿åÅû¡¢À¤³¦°ì¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¶È³¦½é¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆÏ¤¯¡£¡Ö¥«¥Á¥«¥Á¤ÎÎäÅà¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¤¬¡¢Á´¤¯¾Ç¤²¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËÃæ¿È¤ÏÇ®¡¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¡¢È¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿½ê¤â¶Ã¤¯µ»½Ñ¤¬¡£
¢£9·î29Æü¡Ö8Ç¯È¾¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡ª¸Þ³¹Æ»¤Î¿·¡ª¿·Ì¾ÊªSP ¡ÚºÇ½ª²ó¡Û¡×
¥²¥¹¥È¡§¥Á¥ã¥ó¥«¥ï¥¤
ÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤Î´ë²è¤Ç¤¢¤ë¡¢¸Þ³¹Æ»¤Ç¥Á¥ã¥ó¥«¥ï¥¤¤¬100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÏ·ÊÞ¤Î¿·Ì¾Êª¤òÃµ¤¹¡Ö³¹Æ»¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£¤½¤Î¡Ö³¹Æ»¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç½ê¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¤¤¿¿·Ì¾Êª¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡¢¡È¿·¡ª¿·Ì¾Êª¡É¤ò¥Á¥ã¥ó¥«¥ï¥¤¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆÏ¤±¤ë¡£Ãæ»³Æ»¡¦ÃæÄÅÀî½É¤Ë¤¢¤ëÁÏ¶È118Ç¯¤ÎÏ·ÊÞ¤¬¤Ä¤¯¤ë ·ª¤¤ó¤È¤ó¤Î¡È¿·¡ª¿·Ì¾Êª¡É¤ä¡¢Åì³¤Æ»¡¦»°Åç½É¤Ë¤¢¤ë¤Õ¤¬¤·ÀìÌçÅ¹¤Î¡È¿·¡ª¿·Ì¾Êª¡É¤Ë½ê¤âÂçÀä»¿¡£
