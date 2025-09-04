中国・北京で行われた抗日戦争勝利80年を記念する軍事パレード。習近平国家主席とロシア・プーチン大統領、そして北朝鮮・金正恩総書記が一堂に会した歴史的なイベントとなりました。

【写真を見る】プーチン大統領と金総書記を脇に従えて歩き出す習近平国家主席

中国・ロシア・北朝鮮のトップ3人が中国に

抗日戦争勝利80年を記念する式典は、歴史的な顔ぶれとなりました。

会場に姿を見せた北朝鮮の金正恩総書記を、習近平国家主席が出迎えます。そのすぐ後ろには、ロシアのプーチン大統領。

記念撮影を終えると...習主席はプーチン大統領と金総書記を脇に従えて歩き出します。

中国 習近平国家主席

「久しぶりに会えてとても嬉しいです」



北朝鮮 金正恩総書記

「6年ぶりですね」

そのまま天安門の楼閣の上へ。

記者

「3人が一堂に会するのは異例のことです」

3人の首脳は、並んで軍事パレードを観覧。親密さをアピールしました。

そして式典が始まると、習主席は…

中国 習国家主席

「中華民族の偉大な復興は勢いを阻むことはできず、人類の平和と発展という崇高な事業は必ず勝利する」

その後、車に乗り込み車両から身を乗り出します。

中国 習国家主席

「同志の皆さんお疲れさまです」

兵士

「人民に奉仕します」

アメリカへの対抗姿勢を見せた三国 トランプ大統領は

軍事パレードでは100種類以上の兵器を披露。アメリカ本土を射程に収めるSLBM＝潜水艦発射弾道ミサイルなど、軍の近代化をアピールしました。

軍事パレードのあとのプーチン大統領と金総書記は、互いに譲り合うような様子でロシアの大統領専用車に乗り込みます。

会談の冒頭には...

ロシア プーチン大統領

「両国関係は最近、特別な信頼に満ちた同盟関係の性格を帯びてきた」

北朝鮮 金総書記

「“兄弟”の義務として、ロシアを助けるためにあらゆることをするつもりだ」

終了後には...

ロシア プーチン大統領

「ありがとう」



北朝鮮 金総書記

「ごきげんよう。また会いましょう」



ロシア プーチン大統領

「（ロシアに）お越しください」

2人は再会を約束しました。その後、各国の首脳を招いて行われたレセプションの席で習主席は…

中国 習国家主席

「人類は、みな同じ星で生きている。互いに助け合いながら平和に過ごすべきだ。決してかつての弱肉強食に戻ってはいけない」

中国・ロシア・北朝鮮が結束し、アメリカに対抗する姿勢を印象付けることになった今回の軍事パレード。

トランプ大統領は「懸念はない」としつつ、自身のSNSで習主席に対して…

アメリカ トランプ大統領

「アメリカに対する悪だくみをしているプーチンと金正恩に心からよろしく伝えてくれ」