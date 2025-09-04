東京で開催される世界陸上に１００メートルハードルで初出場を決めた中島ひとみが３日、自身のインスタグラムに新規投稿。現在の心境をつづり、ファンの感動を呼んだ。

２日に日本陸連が世界陸上の日本選手団を発表。中島は日本選手権２位で、７月２３日にフィンランドで行われた大会で参加標準記録を突破する１２秒７１を出して内定していた。

「東京世界陸上初日本代表 やっと、やっと、やっと」とつづった中島。「１５歳の時『いつか日本代表のユニフォームを着たい』と夢見て、気づけば３０。どこに向かいたいのかもわからず、大きな目標にすら蓋をして言葉にできないまま走り続けた時間も長くあったけどすべてが自分に必要だった時間で、どれだけ遠回りでもやっぱり、この道を選びたい 出逢えた人、気付けた事がきっとここにしかないから！」と思いを明かし、「ここまで築いてきてくれた日本のハードルを少しでも速く、長く、魅せれるように。スーパーサイヤ人になって世界の強者たちにぶつかってきます」と決意を記した。

文末には「感謝」という文字で締めた中島。大会公式アカウントが「泣いちゃう」と反応すると、「涙腺が日に日に弱なってます」と返信した。フォロワーも「努力が報われるって凄い」「夢っていつか叶うものなんですね！おめでとうございます」「努力は裏切らないって、まさにこのことですね」と続々と胸アツコメントを書き込んでいた。